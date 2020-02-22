Суркіс прокоментував ситуацію щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, коли стане відомий вердикт стосовно форварда "біло-синіх" Артема Бєсєдіна, який потрапив у допінг-скандал.

"24 лютого УЄФА прийме рішення. Будемо боротися за нього до останнього. 24 лютого ми будемо знати рішення стосовно нього. Що він приймав? Я не знаю.

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Чи бракує його Динамо? Він нам просто необхідний", – цитує Суркіса dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, форвард Динамо провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки.

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