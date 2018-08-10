Суркіс прокоментував перехід Супряги в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансфер форварда СК Дніпро-1 Владислава Супряги в столичний клуб.

"Ми вели переговори, нарешті вони завершилися успіхом. Я, людина, яка працює у футболі протягом 25-ти років, так само, як багато спеціалістів, також вважаю, що у Владислава є величезна перспектива та велике майбутнє в нашій команді. Ми підписали п’ятирічний контракт, із чим я його й вітаю. Бажаю йому проявити всі свої найкращі якості, які у нього, без сумніву, є.

Влад – молодий хлопець, і, звісно, йому є над чим працювати, він це чудово розуміє. Найближчим часом він залікує травму, яку отримав ще на юнацькому чемпіонаті Європи, де його команда, вважаю, виступила гідно. На жаль, останній матч вийшов провальним, адже грати через два дні на третій на штучних полях у такому віці важко.

Супряга офіційно став гравцем Динамо

Ми давно "вели" Супрягу, і я задоволений, що нам вдалося здійснити цей трансфер. Радо приймаємо його до нашої динамівської родини.

Я вперше побачив його ще два роки тому, коли він дебютував за Дніпро-1. Мені сподобалися його неординарні, як для цього віку, швидкісні якості, які він демонструє на полі, та хороше бачення воріт суперника.

Тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем цей трансфер не лише схвалив, а й просив, щоб за можливості він був завершений. Було дуже важко домовитися, незважаючи на хороші добрі стосунки з дніпрянами. Але врешті-решт нам це вдалося, і завдяки самому гравцю, який хотів перейти до Динамо, розуміючи, що це вища сходинка, що клуб бореться за потрапляння до Ліги чемпіонів, завоювання золотих медалей чемпіонату та Кубка країни. Він тут буде швидше прогресувати.

Питання про те, щоб підписати контракт на 2-3 роки, не стояло. Я вдячний Владиславу, що він уклав із нами угоду на п’ять років, мені це імпонує. Сподіваюся, він складе конкуренцію та стане тим футболістом, який допоможе Динамо протягом цих п’яти років.

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Супрягою дійсно цікавились декілька європейський клубів, які виходили на керівництво дніпровського клубу.

Але мудрість Супряги й полягає у тому, що вже у цьому віці він розуміє: щоб вийти на новий якісний рівень, необов’язково потрапити до Європи. Україна – це і є Європа. Наш чемпіонат хоча й не зовсім такий, як хотілося би, але він не слабкий, його дивляться, а Динамо грає на міжнародній арені.

Якщо гравець потрапить до клубів рівня Реалу чи Манчестер Сіті, він має не сидіти на лаві запасних та бути вічно перспективним, а грати там. Інакше можна чекати й п’ять років. Ми дамо Владиславу шанс, і він має ним скористатися", – цитує президента Динамо прес-служба "біло-синіх".