"Він не провалив вибори, як пишуть та у розпачі драматизують деякі ЗМІ, а не набрав необхідної кількості голосів "За". Бо у цьому форматі волевиявлення індексу "Проти" взагалі не існує. Тобто жодного приводу для скандального, а тим паче обвинувального контексту повідомлень я не бачу", – сказав Суркіс на Конгресі Української асоціації футболу.

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На початку квітня президент УАФ Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій, що проходили у Белграді (Сербія). Шевченко набрав 15 голосів "За" та 40 – "Проти". Таким чином, у наступні два роки Україна не матиме права голосу у керівному органі європейського футболу.

До слова, Григорій Суркіс був віце-президентом УЄФА у 2013-2019 роках та президентом Федерації футболу України у 2000—2012 рр.

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