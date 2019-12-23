Суркіс прокоментував чутки щодо відходу Миколенка

Президент київського Динамо Ігор Суркіс відреагував на інформацію щодо можливого трансферу оборонця Віталія Миколенка.

"Київське Динамо не планує зраджувати своїм принципам роботи з молодими вихованцями клубу.

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Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним у плани клубу не входить", – цитує функціонера офіційний сайт киян.

Відзначимо, що лівого оборонця "біло-синіх" часто відправляють до АПЛ чи італійської Серії А. Миколенко став основним виконавцем Динамо в ході сезону 2018/19. Він витіснив з основи віце-чемпіона світу Йосіпа Піваріча та бразильця Сідклея. Також уродженець Черкас став основним на своїй позиції у збірній України.

У нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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