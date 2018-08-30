Суркіс прокоментував чутки про можливе підписання Фегулі

Іспанія — 17:00 558
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Леганес представив Луніна
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Фонсека назвав суперників, з якими хотів би зіграти в Лізі чемпіонів, та прокоментував результативність МораєсаЛіга чемпіонів — 12:34 2199
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Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: розподіл кошиків для жеребкуванняЛіга чемпіонів — 12:13 35849
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РБ Лейпциг – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 9521
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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники групового етапу сезону 2018/19Ліга чемпіонів — 00:02 5687
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