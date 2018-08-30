Суркіс прокоментував чутки про можливе підписання Фегулі

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливе підписання Софьяна Фегулі.

"Фегулі хороший та дорогий футболіст. Наразі ми не зв'язувались з Фегулі та не зустрічались з керівництвом Галатасарая", – цитує Суркіса Аslanarenasi.com.

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Окрім Динамо, у послугах Фегулі зацікавлені Олімпіакос та Ренн. До слова, декілька років тому чутки постійно пов'язували алжирця з Динамо.

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28-річний футболіст є гравцем національної збірної Алжиру, у складі якої зіграв 45 матчів та забив 11 голів.