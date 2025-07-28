Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на інформацію про пропозицію Марселя щодо Тараса Михавка.

Сьогодні футбольний коментатор Віктор Вацко розповів, що, за чутками, Динамо отримувало від Марселя пропозицію щодо трансферу Тараса Михавка. На це повідомлення одразу відреагував власник столичної команди Ігор Суркіс.

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"Це все плітки. Жоден клуб ще не робив офіційної пропозиції щодо Михавка"", – заявив президент Динамо в коментарі виданню Blik.

Додамо, що в інсайді Вацка йшлося про 15 мільйонів євро. Контракт 20-річного центрального захисника з Динамо діє до літа 2028 року.

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