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Суркіс продовжує вести перемовини щодо транслятора Динамо – "плюси" зробили офіційну заяву

17:34 - Читать на русском
Суркіс продовжує вести перемовини щодо транслятора Динамо – "плюси" зробили офіційну заяву
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Київське Динамо ще остаточно не вирішило, де транслюватиме свої матчі у новому сезоні.

Наразі кияни розглядають два варіанти розвитку подій: продовження співпраці з "1+1 медіа" або підписання договору з телеканалом НТН чи Спорт1. Раніше Ігор Суркіс в одному з інтерв'ю підкреслив, що відомий олігарх Ігор Коломойський більше не цікавиться футболом. Журналіст Ігор Бурбас зазначив, що ці слова були сказані очільником Динамо не просто так і кияни хочуть піти з "плюсів".

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"Група "1+1 медіа" досі знаходиться в переговорному процесі з частиною українських футбольних клубів, у тому числі з ФК Динамо. Деталі чинної угоди є комерційною інформацією. Медіагрупа протягом 10 років висвітлювала спортивні події і розглядає можливість розміщення такого контенту і на майбутнє", – зазначили у прес-службі холдингу на запит Детектор Медіа.

Віце-президент Динамо Олексій Семененко зазначив, що коли клуб прийме рішення, то повідомить про це на своєму офіційному сайті. Лише після цього, на його думку, будуть доречні будь-які коментарі.

Нагадаємо, нещодавно Десна, чиї поєдинки можна було дивитись на телеканах УНІАН та 2+2, повернулась в офіційний телепул УПЛ – на канали Футбол 1/2/3.

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