Суркіс прокоментував чутки про потенційні трансфери Динамо

За словами президента київського Динамо Ігоря Суркіса, усі чутки про майбутні трансфери Динамо не відповідають дійсності.

"Все те, що зараз пишуть про те, що ми ведемо захисника і нападника, не відповідає дійсності. У цей момент і Олексій Михайличенко, й інші наші селекціонери перебувають у цілій низці європейських країн і продовжують активно переглядати футболістів, які потенційно можуть підсилити Динамо взимку.

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Ця та робота, яку наша селекційна служба проводила всю осінь. І зараз ця робота – на своїй завершальній фазі. Найближчим часом ми всі разом сядемо і приймемо рішення щодо наших основних пріоритетів стосовно конкретних підсилень команди. Тут же питання не тільки у фінансовій складовій, а й в тому, наскільки легіонери хочуть до нас їхати", – цитує Суркіса портал Динамо Киев от Шурика.