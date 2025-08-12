"Дорогий Ілля! Дозволь від імені футбольного клубу Динамо, усієї великої та дружної динамівської родини та від себе особисто щиро привітати тебе з переходом до одного з найкращих клубів світу – французького ПСЖ.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ – українець здивував обраним номером

Це велике досягнення, яке під силу далеко не кожному європейському футболісту, не кажучи вже про українських виконавців. Особливо приємно, що у складі переможця Ліги чемпіонів з’явився динамівський вихованець.

Це стало можливим насамперед завдяки твоїй наполегливій праці, самовідданості, високому рівню професіоналізму у ставленні до кожної складової футболу, до кожної дії у тренувальному процесі, під час підготовки та безпосередньо на полі. Свого часу ти добре показав себе у першій команді Динамо, став гравцем національної збірної та якнайкраще зарекомендував себе в одному з найсильніших чемпіонатів – англійській Прем'єр-лізі. Перехід до ПСЖ свідчить про те, що твій талант розвивається, а твоя гра удосконалюється.

Пишаюся тобою, щиро бажаю тобі успіхів у новому клубі, надійної гри, великих перемог та визначних трофеїв. Упевнений, ти зробиш великий внесок у досягнення та здобутки ПСЖ, нехай у тебе усе виходить, а травми обходять стороною.

Я разом з усіма українськими уболівальниками буду й надалі слідкувати за твоєю грою, підтримувати та палко вболівати. Нехай щастить!" – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині у Іллі.

