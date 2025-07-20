Президент київського Динамо Ігор Суркіс звернувся до Олександра Усика після перемоги в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

"Шановний Олександре! Від імені всіх динамівців вітаю Вас із черговою визначною перемогою на боксерському рингу!

Усик блискуче нокаутував Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону

У бою з Даніелем Дюбуа Ви продемонстрували справжній український бійцівський дух та характер. Ви не просто стали абсолютним чемпіоном світу, а й присвятили цей успіх своїй країні та відважним захисникам нашої держави. Зараз, у важкі для країни часи, будь-який успіх українського спорту підіймає дух у нашому суспільстві.

Ви в черговий раз на повний голос заявили про Україну на весь світ та вкотре продемонстрували свій патріотизм та незламність, знову вписавши золотими літерами своє імʼя в історію світового боксу. Ваша воля до перемоги є справжнім прикладом для представників усіх видів спорту, у тому числі для наших футболістів та тренерів.

Від усіх динамівців бажаю Вам козацького здоров’я, невичерпних сил та якомога довше залишатися на боксерській вершині, прославляючи Україну на весь світ! Слава Україні!", – наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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