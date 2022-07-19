Бос киян здивував змінами під час телефонної розмови з журналістом Ігорем Бурбасом.

Суркіс: Настане час, коли Ярмоленко повернеться в Динамо як тренер чи спортивний директор

"Я не ходжу на курси української, але зараз спілкуюся нею. Так, можливо, роблю помилки, бо ви знаєте, що я розмовляв російською. Але сьогодні я не можу розмовляти російською, тому що це мова наших ворогів", – заявив Суркіс у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, 63-річний президент Динамо є уродженцем Києва.

Росія напала на Україну: моральна дилема збірної, клуби готуються розпочати єврокубковий сезон (LIVE)