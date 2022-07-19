Суркіс принципово перейшов на українську мову: "Сьогодні я не можу розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
06:30 - Читать на русском
Президент Динамо Ігор Суркіс розуміє роль мови в умовах війни України проти Росії.
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"Я не ходжу на курси української, але зараз спілкуюся нею. Так, можливо, роблю помилки, бо ви знаєте, що я розмовляв російською. Але сьогодні я не можу розмовляти російською, тому що це мова наших ворогів", – заявив Суркіс у ефірі програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Нагадаємо, 63-річний президент Динамо є уродженцем Києва.
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