"Батько з мамою прожили 66 років. Сварилися, у батька завжди була своя думка. Але вона змінювалася дуже швидко – якщо мама ображалася, він вмів дати задню. Батько дуже любив маму. Він до неї прислухався, але не відразу все визнавав. Вони лаялися, ви будете сміятися, через одне – якщо хтось приходив до нас, то мій тато відразу пропонував пограти в карти. У преферанс, в деберц я його навчив грати. Він пропонував. Він так отримував задоволення. У шахи.

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Але мама хотіла спілкуватися з гостями та брати активну участь в цьому. Тому вона на нього злилася. Вона йому влаштовувала істерики. Але коли батько зрозумів, що не треба так часто засмучувати маму, він обрав інший шлях.

Батько уже років у 90 винайшов такий спосіб. У нас, ви знаєте, були автомати, казино всюди, в кожному кіоску, як то кажуть. Він виходив з кульком хліба годувати голубів – таким чином він відпрошувався в мами. Він дійсно годував голубів – вона це бачила з вікна. Але потім віддалявся – і заходив в якісь ігрові автомати, пограв там годину-півтори і повертався додому. Мама каже: "Де ти був так довго?" – "Я ж ходив. Там голуби, там голуби. Треба всюди погодувати". А мені він каже: "Ти знаєш, я йду, а у мене трошки серце тисне. А заходжу в автомати – у мене все припиняється".

Він не грав на гроші великі – на якісь копійки грав. Вигравав, програвав. Але це йому приносило задоволення. Але він же ніколи не грав раніше, щоб ви розуміли. Батько не грав у карти. Він грав тільки в шахи. Він читає досі – не засне, поки щось не прочитає. Я йому на день народження iPhone подарував, почав пояснювати все. Він викинув і взяв просту Nokia. Знаєте, що він робить? Кожний номер набирає по пам'яті – в 101 рік", – розповів Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

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