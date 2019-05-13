Суркіс: Поява другого Лобановського неможлива

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що неможливо буде знайти другого такого тренера як Валерій Лобановський.

"Чи можлива поява другого Лобановського? Неможлива. Другого Лобановського не буде. Можливо, буде якийсь новий тренер, який досягне того, чого досяг Валерій Васильович. Я не знаю. Але другого Лобановського не буде.

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Це була унікальна людина. 17 років пройшло, як його не стало, а я пам'ятаю кожну хвилину. На цьому матчі я був з ним, пам'ятаю, як йому стало зле, і потрібен був лише його дозвіл відвезти до лікарні. Але Лобановський відмовився. Можливо, якби він погодився, все б склалося інакше того дня. Але, на жаль, він був такою людиною, яка завжди приймала рішення, і вважала його найправильнішим.

Я, напевно, мав рацію, адже ті успіхи, яких він досяг, повернувшись вже в український футбол, кажуть про те, що він дійсно був великим. Ми його пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Звичайно, це логічне питання про другого Лобановського, адже всі вже скучили за великими перемогами київського Динамо.

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Чого не вистачило тим тренерам, які працювали в Динамо після Лобановського? Найголовніше – тієї гри та тих перемог, які були у Валерія Васильовича. Футбол оцінюється за результатом. І всі хочуть найвищого результату. Навіть незважаючи на те, що чемпіонат слабкий, всі хочуть перемагати, здобувати кубки. Лобановському це вдавалося. Зараз ми можемо лише мріяти про півфінал Ліги чемпіонів.

Тому я вважаю, що Лобановський був унікум. І взагалі, він був людиною різносторонньою. З ним можна було говорити на будь-яку тему, чи то про політику, чи про культуру.

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Говорили, що він був жорстким. Ні. Він був принциповий і змушував своїх гравців робити так, як він уявляв сучасний футбол. Якби він уявляв футбол сьогодні – ми можемо лише здогадуватися. Але багато хто говорить, що сьогодні команди грають у той футбол, який він пропонував. А тогочасні виконавці були, звичайно, слабшими за сучасних", – зазначив Суркіс журналістам під час вшанування Лобановського.

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