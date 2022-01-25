Суркіс пояснив різницю між філософіями Динамо та Шахтаря на прикладі Миколенка
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував трансферні політику київського клубу та Шахтаря.
"Шахтар витратив 60 млн євро на трансфери? Ця філософія є абсолютно неправильною. Можу навести приклад Миколенка. Це наш вихованець, у якого були вкладені невеликі гроші, але він був проданий за 20 млн у топовий чемпіонат. У Шахтаря одна філософія, у нас інша. У Шахтаря одні можливості, у Динамо інші.
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Уболівальники можуть писати та говорити все, що завгодно. У мене є тренер, який працює із футболістами. Ті, які в нього є. Він задоволений їхнім рівнем. У літнє трансферне вікно виникло питання купити Вітінью. Головний тренер дав добро. Переглянув його і сказав: "Хочу вас попередити – на його адаптацію потрібно щонайменше півроку, максимум рік". Він сподівається, що з початку другої частини сезону Вітінью матиме більше ігрового часу і гратиме в основі.
Не хочу порівнянь із Шахтарем за кількістю грошей, витрачених на той чи інший трансфер. Я хочу бачити результат у турнірній таблиці. Минулого року ми виграли все, що можливо. Запросивши Луческу, якого всі списали, я взяв він величезну відповідальність. Отримав безліч критики. Але це витримав. Начебто навіть не постарів, а помолодшав, бо моя команда виграла три трофеї і двічі грала у Лізі чемпіонів.
Якщо ми побачимо, що є футболіст, який може посилити нашу команду і бути сильнішим за тих гравців, які є зараз, ми його придбаємо. Якщо тренер скаже, що він йому потрібний", – зазначив Суркіс у програмі Бомбардир.
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