"Шахтар витратив 60 млн євро на трансфери? Ця філософія є абсолютно неправильною. Можу навести приклад Миколенка. Це наш вихованець, у якого були вкладені невеликі гроші, але він був проданий за 20 млн у топовий чемпіонат. У Шахтаря одна філософія, у нас інша. У Шахтаря одні можливості, у Динамо інші.

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Уболівальники можуть писати та говорити все, що завгодно. У мене є тренер, який працює із футболістами. Ті, які в нього є. Він задоволений їхнім рівнем. У літнє трансферне вікно виникло питання купити Вітінью. Головний тренер дав добро. Переглянув його і сказав: "Хочу вас попередити – на його адаптацію потрібно щонайменше півроку, максимум рік". Він сподівається, що з початку другої частини сезону Вітінью матиме більше ігрового часу і гратиме в основі.

Не хочу порівнянь із Шахтарем за кількістю грошей, витрачених на той чи інший трансфер. Я хочу бачити результат у турнірній таблиці. Минулого року ми виграли все, що можливо. Запросивши Луческу, якого всі списали, я взяв він величезну відповідальність. Отримав безліч критики. Але це витримав. Начебто навіть не постарів, а помолодшав, бо моя команда виграла три трофеї і двічі грала у Лізі чемпіонів.

Якщо ми побачимо, що є футболіст, який може посилити нашу команду і бути сильнішим за тих гравців, які є зараз, ми його придбаємо. Якщо тренер скаже, що він йому потрібний", – зазначив Суркіс у програмі Бомбардир.

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