Суркіс пояснив, чому віддає перевагу Лізі Європи, потроливши Шахтар

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив перспективи нинішнього складу "біло-синіх" у Лізі чемпіонів.

"Я іноді думаю, коли дивлюся Лігу чемпіонів – а як би ми там виглядали? Я не хочу отримувати по 6 м'ячів. Краще ми будемо тихо їхати, але грати в тому турнірі, в якому заслуговуємо грати.

Суркіс назвав найбільш високооплачуваних гравців Динамо

Аякс за футбольними розумінням ми взагалі не могли пройти. Могло пощастити: не пропусти Бойко, чи не будь рикошету від Кадара. Може якийсь м'яч закотили б випадково, але це було б несправедливо. Несправедливо до футболу.

Якби ми пройшли, що б ми робили в групі з цими необіграними хлопцями? Хоча від нас вимагали і вболівальники, і журналісти. Але Аякс був на голову сильніше в двох матчах", – сказав Суркіс в ефірі програми Вацко Light.

Нагадаємо, на груповому етапі поточного сезону Ліги чемпіонів в одному з матчів донецький Шахтар пропустив 6 м'ячів від Манчестер Сіті.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо