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Суркіс пояснив, чому в УПЛ вже не можна залишити 12 клубів

4 травня 10:12 15036 Читать на русском
Суркіс пояснив, чому в УПЛ вже не можна залишити 12 клубів
Ігор Суркіс / фото із відкритих джерел

Президент київського Динамо Ігор Суркіс оцінив  ідею залишити в наступному сезоні Прем'єр-ліги 12 команд.

"Щодо цього я можу сказати лише одне: ми повинні поважати регламент. Прем'єр-лігою та федерацією було прийняте рішення, що з наступного сезону в УПЛ грає 14 клубів, а ще через рік – 16. Звичайно, пандемія коронавірусу на наших очах вносить корективи в усі футбольні процеси, але так чи інакше рішення затверджене, воно – офіційне, на нього орієнтуються клуби як УПЛ, так і Першої ліги.

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Разом з цим, я вважаю: всі команди, які претендують на потрапляння в Прем'єр-лігу, повинні довести, що мають достатній потенціал для повноцінної участі в такому турнірі. Передусім, фінансовий і інфраструктурний. Іншими словами, їм потрібно належним чином пройти атестацію, зокрема – виконати фінансовий критерій.

В принципі, так і має бути – я не кажу нічого незвичайного. Хто завоює путівку за спортивним принципом і буде відповідати всім необхідним вимогам з точки зору атестації клубів, тому ніхто не буде вправі відмовити в участі в УПЛ", – сказав Суркіс в коментарі Футбольному клубу.

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Теги
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