"Усі хлопці хочуть поїхати за кордон. Це я можу сказати твердо. Бражко... Він також хворів. Це хлопець, який ще гратиме у чемпіонаті та на чемпіонаті Європи U-21. Там він має себе проявити. Якщо будуть пропозиції, ми їх розглядатимемо. Але вони мають влаштовувати усі три сторони. Клуб, який продає, клуб, який купує, та самого футболіста.

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Та пропозиція, яка була, з матеріальної точки зору була гарною. Але коли мені пропонують, що платити гроші за такого футболіста, як Бражко – одного з основних гравців Динамо – будуть п'ять років... Володимир змужнів, він дуже молодий, у нього все попереду. Я нікого не тримаю", – розповів Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, в останні дні зимового трансферного вікна англійський Вулверхемптон був зацікавлений у підписанні Володимира Бражка. "Вовки" були готові заплатити 20 млн євро, однак Динамо відхилило пропозицію. Хавбек навіть влаштував демарш, видаливши всі фото у формі столичного клубу, але згодом отямився і повернув кілька світлин у свій Instagram.

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