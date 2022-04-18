Суркіс пояснив, чому Довбик не стане повноцінним гравцем Динамо
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про те, як Артем Довбик приєднався до київського клубу та пояснив, чому його трансфер не відбудеться.
"Як Довбик приєднався до Динамо? Наскільки я знаю, він особисто зв'язався з Луческу і Містер запропонував йому підтримувати форму з Динамо, щоби підготувати його для національної збірної. Але Довбик – не наш футболіст, він належить СК Дніпро-1. З нами і Степаненко тренувався. Упевнений, якби була зворотна ситуація, я звернувся б до Ріната Леонідовича, і він не відмовив.
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СК Дніпро-1 виставив на Довбика такий цінник, що ми навіть не цікавилися. Спочатку 10 млн, потім 15, зараз 20. Навіть за початкову суму ми не були готові купити Довбика. Тема закрита", – поділився Суркіс у інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, Довбик приєднався до складу Динамо, де буде тренуватись та гратиме у благодійних матчах разом з киянами.
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