Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про те, як Артем Довбик приєднався до київського клубу та пояснив, чому його трансфер не відбудеться.

"Як Довбик приєднався до Динамо? Наскільки я знаю, він особисто зв'язався з Луческу і Містер запропонував йому підтримувати форму з Динамо, щоби підготувати його для національної збірної. Але Довбик – не наш футболіст, він належить СК Дніпро-1. З нами і Степаненко тренувався. Упевнений, якби була зворотна ситуація, я звернувся б до Ріната Леонідовича, і він не відмовив.

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СК Дніпро-1 виставив на Довбика такий цінник, що ми навіть не цікавилися. Спочатку 10 млн, потім 15, зараз 20. Навіть за початкову суму ми не були готові купити Довбика. Тема закрита", – поділився Суркіс у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Довбик приєднався до складу Динамо, де буде тренуватись та гратиме у благодійних матчах разом з киянами.

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