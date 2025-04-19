"Ярмоленко вже у третьому матчі поспіль забиває наприкінці першого тайму? Це майстерність та стабільність нашого ключового гравця.

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Тому, що вміють робити на футбольному полі такі майстри, як Ярмоленко, Буяльський, мають вчитися багато футболістів, у тому числі холоднокровності. Вони є прикладом того, як робити усе, щоб команда досягала результату ", – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

До слова, Буяльський нещодавно продовжив контракт з Динамо до літа 2027 року, а от угода Ярмоленка завершується влітку цього року.

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