Суркіс показав майстер-клас з набивання м'яча – епічне ВІДЕО за участі президента Динамо
Президент Динамо Ігор Суркіс залишається постійним героєм яскравих роликів для клубних соцмереж.
Наразі Динамо проводить літні збори в Австрії. Прес-служба клубу оприлюднила ефектне відео за участі президента Ігоря Суркіса, який продемонстрував техніку набивання м’яча.
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Супроводили ролик підписом: "Жодні збори Динамо не проходять без майстер-класу президента. Boss on air".
Нагадаємо, кияни вже встигли зіграти два контрольні поєдинки проти угорської Кішварди. У першій зустрічі команда Олександра Шовковського поступилася з рахунком 0:2, а в другій взяла переконливий реванш – 3:0.
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