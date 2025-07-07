Наразі Динамо проводить літні збори в Австрії. Прес-служба клубу оприлюднила ефектне відео за участі президента Ігоря Суркіса, який продемонстрував техніку набивання м’яча.

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Супроводили ролик підписом: "Жодні збори Динамо не проходять без майстер-класу президента. Boss on air".

Нагадаємо, кияни вже встигли зіграти два контрольні поєдинки проти угорської Кішварди. У першій зустрічі команда Олександра Шовковського поступилася з рахунком 0:2, а в другій взяла переконливий реванш – 3:0.

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