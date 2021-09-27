"Динамо продовжило контракт з Луческу до 2024 року. Дай Бог йому здоров'я. Я задоволений сьогодні роботою нашої команди, знімаю капелюха перед Містером.

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Якщо завтра мої футболісти будуть знати, що Луческу працює останній рік, як вони будуть ставитися до роботи?" – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Раніше повідомлялось, що кияни пролонгували контракт із 76-річним румуном до 2023-го. Нагадаємо, прихід Луческу у 2020-му в Динамо викликав великий резонанс у футбольній спільноті України через його попередню співпрацю з Шахтарем.

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