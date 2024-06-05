Інсайдери не сумніваються, що наступним новачком киян стане Олександр Піхальонок. Хавбек СК Дніпро-1 в останній момент відмовив рідному Шахтарю і має пропозицію від Динамо.

Динамо підпише гравця збірної України – раніше він відмовив Шахтарю

"Ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так як Піхальонок", – лаконічно заявив Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Додамо, що Піхальонок був одним з найрезультативніших центрхавів минулого розіграшу УПЛ – 5 голів та 5 асистів у 25 матчах. Також в активі півзахисника є 8 поєдинків за збірну України. Transfermarkt оцінює 27-річного гравця у 5 млн євро.

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