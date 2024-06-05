Суркіс підтвердив інтерес Динамо до гравця збірної України, який шокував відмовою Шахтарю
Президент Динамо Ігор Суркіс не приховує амбіцій клубу на трансферному ринку.
Інсайдери не сумніваються, що наступним новачком киян стане Олександр Піхальонок. Хавбек СК Дніпро-1 в останній момент відмовив рідному Шахтарю і має пропозицію від Динамо.
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"Ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так як Піхальонок", – лаконічно заявив Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
Додамо, що Піхальонок був одним з найрезультативніших центрхавів минулого розіграшу УПЛ – 5 голів та 5 асистів у 25 матчах. Також в активі півзахисника є 8 поєдинків за збірну України. Transfermarkt оцінює 27-річного гравця у 5 млн євро.
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