Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, чому форвард Фламенго Лінкольн так і не опинився в Києві.

"Люди, які представляють наші інтереси в Бразилії, нам запропонували цей трансфер. І ми відреагували на нього, але не встигали.

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Тому те, що пишуть, що ми ледь не купили його в останній трансферний день – це не відповідає дійсності. Але ми за ним стежили і зараз дивимося. На жаль, він дуже мало грає, молодий ще. У нас своїх молодих перспективних вистачає, яких треба ростити. Збірна це довела", – резюмував Суркіс у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що у поточному чемпіонаті Бразилії 19-річний Лінкольн провів 10 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

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