"Він перебуває у нас у тренувальному таборі, але ми його ще не підписали. Дивимося його кондиції та інші моменти. Головний тренер ухвалюватиме рішення найближчим часом", – сказав Суркіс для Sport-Еxpress.

Динамо готує підписання екс-вінгера Порту: Бурбас розкрив деталі – гравця звинувачували в зґвалтуванні

Варто відзначити, що рік тому Анхель Торрес був звинувачений у зґвалтуванні, але футболіста було виправдано. Наразі Анхель є вільним агентом, Динамо планує дозаявити гравця на наступний сезон, адже футболіст довгий час перебував без ігрової практики.

Останнім клубом колумбійця був австралійський Сентрал Кост, за який він виступав у сезоні 2023/24. Всього Торрес провів за цей клуб 33 матчі, забив 15 голів та віддав 7 асистів.

До слова, наразі Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України. В доробку підопічних Олександра Шовковського 64 очки після 26-ти турів чемпіонату.

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче