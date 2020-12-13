"Чи щасливий я? Так, я задоволений. В такій групі, якщо ми будемо дивитися реально, то складно було розраховувати після трьох років без Ліги чемпіонів, обіграти Барселону і Ювентус. Хоча, я вважаю, що ні Ювентус, ні Барселона в цьому сезоні не були тією силою, з якою не можна було б боротися. Може, не на рівних, але з більш гідним рахунком.

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У нас недосвідчена команда, а Ліга чемпіонів – турнір, який, перш за все, вимагає досвіду. Де могли зіграти сильніше? Думаю, в Барселоні, якби реалізували свої моменти. У Києві в другому таймі шансів не було, а на виїзді – були. З Ювентусом ми теж грали дуже гідно", – сказав Суркіс для програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Динамо фінішувало третім у груповому етапі ЛЧ, що дозволить підопічним Луческу зіграти у плей-офф Ліги Європи.

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