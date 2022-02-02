"Суркіс періодично телефонував": Вернидуб зізнався, чи кликали його в Динамо
Наставник Шерифа заявив, що ніколи не вів перемовини про призначення головним тренером київського клубу.
"Робота в Динамо? Все на рівні чуток. Жодного разу мені ніхто не телефонував. Я розмовляв з Ігорем Михайловичем лише тоді, коли взяв у оренду Тимчика, Михайліченка, Лєднєва. Тільки про футболістів говорили.
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Він періодично телефонував – може, не щотижня, але 1-2 рази на місяць питав, як у них справи. Мені такий підхід до вподоби. Дуже імпонує, що людина переживає. І вони справді виросли у Зорі. Я щасливий, що працював з ними. Ми спілкуємося. Не забувають – це головне", – розповів Юрій Миколайович в ефірі YouTube-каналу Pressing.
Нагадаємо, 56-річного Вернидуба неодноразово сватали в київський клуб. Зараз фахівець працює у Шерифі, який вивів у груповий турнір ЛЧ вперше в історії клубу.
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