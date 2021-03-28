"Бєсєдін буде тренуватися вже з наступного тижня. А Циганкову ще, напевно, потрібен тиждень", – зазначив Суркіс у коментарі Футбол News.

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Нагадаємо, обидва гравці травмувались у матчі проти Руха, через що не змогли прибути в розташування збірної України. Наступний поєдинок Динамо проведе на виїзді з Олександрією 4 квітня, початок о 19:30.

До слова, Бєсєдін провів 9 матчів у складі Динамо в цьому сезоні, відзначившись 4 голами, а Циганков відіграв у 28 зустрічах, записавши до свого активу 12 забитих м'ячів та 8 асистами.

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