Суркіс озвучив сенс підписання Кравця

"Артем – динамівець. Коли я запропонував йому повернутися, звісно, за згодою тренерського штабу, він із задоволенням це сприйняв.

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Хто буде сильніший, той буде грати. Конкуренція ніколи не завадить. Тим більше, у нас незрозуміло, коли відновляться Вербіч, Шепелєв, Миколенко. Немає ні Бурди, ні Попова. Думаю, нашій збірній всі вони теж не допоможуть. Сподіваюсь, що до наступного туру вони будуть готові", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо 20 серпня на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження. Останнім клубом Артема був турецький Кайсеріспор.

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