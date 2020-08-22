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Суркіс озвучив сенс підписання Кравця

17:42 - Читать на русском
Суркіс озвучив сенс підписання Кравця
Артем Кравець / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував повернення Артема Кравця в Динамо.

"Артем – динамівець. Коли я запропонував йому повернутися, звісно, за згодою тренерського штабу, він із задоволенням це сприйняв.

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Хто буде сильніший, той буде грати. Конкуренція ніколи не завадить. Тим більше, у нас незрозуміло, коли відновляться Вербіч, Шепелєв, Миколенко. Немає ні Бурди, ні Попова. Думаю, нашій збірній всі вони теж не допоможуть. Сподіваюсь, що до наступного туру вони будуть готові", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо 20 серпня на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження. Останнім клубом Артема був турецький Кайсеріспор.

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Динамо Динамо Володимир Володимир Шепелєв Денис Денис Попов Артем Артем Кравець Микита Микита Бурда Ігор Суркіс Беньямін Беньямін Вербіч Віталій Віталій Миколенко
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