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Суркіс оцінив ситуацію на сході України – у брата з ОПЗЖ протилежна думка

13:26 - Читать на русском
Суркіс оцінив ситуацію на сході України – у брата з ОПЗЖ протилежна думка
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс окреслив свою позицію щодо війни на Донбасі.

"У мене немає ніяких політичних поглядів з однієї простої причини. Війну треба припинити. Ми воюємо проти Росії.

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Партія мого брата дотримується іншої думки? Я ж не брат, я висловлюю свою думку. Якщо ми приберемо росіян, можливо, це не сама армія, а найманці, то нам буде простіше повернути наші землі.

І в я політику не пішов, ніколи не збирався і не піду, бо не хочу брехати. Знаєте, як кажуть: "Всі політики брешуть, всі до єдиного". Напевно, і мій брат бреше там, де вигідно. Так воно працює. І у Франції, всюди", – заявив президент Динамо у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, брат Ігоря Суркіса – Григорій, є депутатом Верховної Ради від проросійської партії ОПЗЖ.

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Динамо Динамо Григорій Суркіс Ігор Суркіс
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