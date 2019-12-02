Суркіс оцінив перспективи збірної України після жеребкування Євро-2020

Президент київського Динамо Ігор Суркіс переконаний, що збірна України зможе достойно виступити на чемпіонаті Європи в наступному році.

"Ми не будемо там хлопчиками для биття. Виходячи з гри і результатів збірної України, їй під силу вийти з групи. Інше питання – з якого місця. Українській команді під силу боротися навіть зі збірною Нідерландів", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія та одна з команд, яка проб'ється на Євро-2020 через матчі плей-офф Ліги Націй. Свій перший матч на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка проведуть 14-го червня – в Амсердамі "синьо-жовті" поміряються силами з Нідерландами.

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