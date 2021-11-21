"Що може дати Шевченко італійському футболу? Дуже багато. Він дуже досвідчений футболіст та тренер, такий шлях пройшов зі збірною, потрапив у вісімку найсильніших на чемпіонаті Європи.

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Тому я думаю, що він підніме Дженоа. Головне, щоб не було хвилювань, що команда може вилетіти. Я впевнений, що він стане видатим тренером.

Я привітав його з призначенням. Дуже ціную те, що він зробив для українського футболу та для Динамо", – сказав Суркіс у коментарі програмі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Шевченко дебютує у ролі головного тренера Дженоа вже сьогодні, 21 листопада. Першим суперником українця стане Рома Жозе Моурінью. Початок матчу о 21:45.

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