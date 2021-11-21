Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс обіцяє дати шанс кожному гравцю киян, якщо вони переконають у цьому своєю грою.

"Чому ми дозволили орендованим футболістам вийти проти Динамо? Інакше у Чорноморця не було би кому грати. Тепер ці хлопці переглянули, як треба грати. Вони ж усі хочуть виступати у київському Динамо. І багато хто з них ображається.

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Нехай показують свій рівень, доводять та грають. Та й по-перше дозвіл грати орендованим дав головний тренер. Я в ці питання не лізу. Їм потрібно набиратися досвіду.

Хто із орендованих гравців сподобався? За такого рахунку важко сказати, що хтось сподобався. Данило Скорко непогано виглядав на початку зустрічі. Потім почалася нервовість. Пара центральних захисників, на мою думку, відіграла не зовсім якісно. А у другому таймі, коли вийшов Микола Михайленко, стало спокійніше. Я зазвичай нікого не виділяю у чужій команді, бо дивлюся на свою", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, влітку Чорноморець орендував більше десятка футболістів з молодіжки Динамо, які зараз формують основний склад одеського клубу.

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