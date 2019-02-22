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Суркіс: Олімпіакос був кращим в ігровому плані

09:41 678 Читать на русском
Суркіс: Олімпіакос був кращим в ігровому плані
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу киян над Олімпіакосом у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (1:0).

"Хлопці молодці, набираються досвіду. Зрозуміло, що Олімпіакос був кращим в ігровому плані, адже вони вже в сезоні, грають через кожні 3 дні на четвертий.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тепер треба відновлюватися і налаштовуватися на чемпіонат України. Сказав хлопцям, що треба далі готується і працювати.

Гра була нервова, у другому таймі повинні були реалізовувати свої моменти. Бойко сьогодні здорово зіграв, тричі виручив команду.

Величезне спасибі уболівальникам, які підтримали команду на стадіоні. Це і їхня перемога в тому числі", – сказав Суркіс каналу Динамо на YouTube.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Ігор Суркіс
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