Суркіс: Олімпіакос був кращим в ігровому плані

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу киян над Олімпіакосом у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (1:0).

"Хлопці молодці, набираються досвіду. Зрозуміло, що Олімпіакос був кращим в ігровому плані, адже вони вже в сезоні, грають через кожні 3 дні на четвертий.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Тепер треба відновлюватися і налаштовуватися на чемпіонат України. Сказав хлопцям, що треба далі готується і працювати.

Гра була нервова, у другому таймі повинні були реалізовувати свої моменти. Бойко сьогодні здорово зіграв, тричі виручив команду.

Величезне спасибі уболівальникам, які підтримали команду на стадіоні. Це і їхня перемога в тому числі", – сказав Суркіс каналу Динамо на YouTube.

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