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Суркіс окреслив несподівані перспективи Гармаша та Родрігеса в Динамо

19:30 - Читать на русском
Суркіс окреслив несподівані перспективи Гармаша та Родрігеса в Динамо
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився трансферними планами київського клубу.

"Прийшов новий головний тренер, який почав все з чистого аркуша. Жерсон Родрігес – хороший, класний футболіст. Йому треба було знайти місце на полі, що зумів зробити Містер. Якщо він буде показувати такий же рівень, то буде грати.

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Чому не повернувся Денис Гармаш – це питання до головного тренера. Якщо наставник буде бачити, що гравець повинен бути заявлений, то він потрапить до заявки. Але я думаю, що ми йому знайдемо якийсь клуб. Або він сам знайде. І буде грати в іншій команді: або за кордоном, або в Україні. Поки мені складно говорити", – розповів Суркіс для Футбол NEWS.

Нагадаємо, Гармаш взимку приєднався до Різеспора на правах оренди. У чемпіонаті Туреччини Денис провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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Теги
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