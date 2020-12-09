"Шахаб і Драговіч? З жодним з цих двох гравців ми переговори не розпочинали. Я чітко відповів? Все", – заявив Суркіс у ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

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Останніми днями у пресі з'явилися чутки про інтерес Динамо до Захедітабара Шахаба та Александара Драговіча. Форвард Олімпіка став справжньою сенсацією сезону, очолюючи бомбардирські перегони УПЛ (8 голів у 11 матчах). Драговіч не надто потрібен Байєру, і повернення в Динамо нібито також було одним з варіантів для австрійця.

Додамо, що зимове трансферне вікно в Україні офіційно відкриється 31 січня.

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