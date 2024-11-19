Суркіс однозначно прокоментував інтерес Динамо до лідера Зорі
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про можливість підписати захисника Зорі Андерсона Джордана.
Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Динамо хоче підписати одразу трьох гравців, серед них – центральний захисник Зорі Андерсон Джордан. На цю інформацію відреагував президент киян Ігор Суркіс.
Динамо готує трансферну революцію – кияни визначились з першим кандидатом і знову хочуть "пограбувати" Зорю
"Правда те, що за Джорданом стежу давно. За тим, який Майкл. Великий був баскетболіст! Все інше – маячня. Фантастична маячня! Думаю, що і президент Зорі вам це підтвердить", – поділився Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
Нагадаємо, Джордан перейшов у Зорю з бразильського клубу Віла Нова у липні 2024 року за 400 тисяч євро (раніше виступав за луганців на правах оренди). У поточному сезоні провів за "чорно-білих" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Андерсона у 800 тисяч євро.
Динамо підупадає на рівні академії – шалений відтік талантів, конкуренція від Шахтаря і "динамівські серця"