Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Динамо хоче підписати одразу трьох гравців, серед них – центральний захисник Зорі Андерсон Джордан. На цю інформацію відреагував президент киян Ігор Суркіс.

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"Правда те, що за Джорданом стежу давно. За тим, який Майкл. Великий був баскетболіст! Все інше – маячня. Фантастична маячня! Думаю, що і президент Зорі вам це підтвердить", – поділився Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Джордан перейшов у Зорю з бразильського клубу Віла Нова у липні 2024 року за 400 тисяч євро (раніше виступав за луганців на правах оренди). У поточному сезоні провів за "чорно-білих" 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Андерсона у 800 тисяч євро.

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