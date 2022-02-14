"Я сиджу у своєму кабінеті й так відбувається щодня. Нікуди не збираюся їхати та бігти, вважаю, що в наш непростий час важливо дотримуватися спокою та холоднокровності. Якщо ти панікуєш, то вже програв.

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Планую найближчим часом працювати в Києві, у планах – відвідати збір Динамо U-19 та першої команди, які готуються у Туреччині, поспілкуватися з гравцями, тренерами та подивитися на робочий процес.

На даний момент наш клуб практично повністю закритий на карантин, на жаль, дуже багато випадків захворювання на COVID-19. При цьому минулого року ми провели повну вакцинацію працівників Динамо, а зараз організували дистанційну роботу більшості департаментів. У мене немає можливості вирішувати всі питання вдома, тому я регулярно перебуваю у клубному офісі. Ось сьогодні треба закрити питання з оплатою чартеру наших команд з Туреччини, підписати папери тощо.

Жодної паніки у нас немає, ми спокійні й готові до різних сценаріїв розвитку подій. Я вірю в те, що в нашій країні все буде гаразд та запрошую вболівальників на трибуни. Нашим командам потрібна їхня підтримка, їхня увага та енергія. Обидві команди Динамо докладуть усіх зусиль, щоб порадувати вболівальників не лише позитивними результатами, а й якісною грою", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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