Бос київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що Віталій Буяльський не дотягує до його вимог.

Президент Динамо Ігор Суркіс хоче бачити більшого від півзахисника команди Віталія Буяльського, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, у клубі незадоволені рівнем гри 30-річного лідера, особливо зважаючи на ту зарплату, яку він отримує.

Нагадаємо, Динамо після 27-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, відстаючи за три тури до фінішу від третьої сходинки на 8 очок.

Буяльський у поточному сезоні провів за киян 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

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