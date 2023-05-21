Суркіс незадоволений Буяльським – у чому полягає головна претензія президента Динамо
Бос київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що Віталій Буяльський не дотягує до його вимог.
Президент Динамо Ігор Суркіс хоче бачити більшого від півзахисника команди Віталія Буяльського, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, у клубі незадоволені рівнем гри 30-річного лідера, особливо зважаючи на ту зарплату, яку він отримує.
Нагадаємо, Динамо після 27-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, відстаючи за три тури до фінішу від третьої сходинки на 8 очок.
Буяльський у поточному сезоні провів за киян 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.
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