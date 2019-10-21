Суркіс: Невідомо, чи став би Яремчук тим, ким він є зараз, якби Динамо його не продало

Президент київського Динамо Ігор Суркіс не впевнеий, що форвард збірної України Роман Яромчук зумів би вийти на свій теперішній рівень, якби залишився в чемпіонаті України.

"Зараз, звичайно, можна шкодувати, що ми його продали, але невідомо, чи став він би таким Яремчуком, якби він залишився в Динамо, чи досяг він би рівня збірної. Завжди треба гравцям довіряти. Якщо йому тоді не довіряли, напевно, це був правильний крок.

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Якби він посидів два роки на лавці, може, зараз би вже не заграв би. У нас було обопільно – у нього бажання, а я розумів, що на той момент у нього не було шансів заграти в основному складі. Я за нього радий, нехай прогресує", – сказав Суркіс в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, Динамо продало Яремчука в бельгійський Гент влітку 2017-го за 2 млн євро. Зараз відомий портал Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

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