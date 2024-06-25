Суркіс не зміг вмовити легіонера Динамо повернутись – він офіційно обрав клуб на наступний сезон
Динамо після бадьорого старту трансферної кампанії дещо "забуксувало", коли справа дійшла до легіонерів.
Атакувальний хавбек Вітінью ще на рік залишається в оренді в РБ Брагантіно – до червня 2025-го. Це офіційно підтвердила прес-служба бразильського клубу.
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Вітінью перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у серпні 2021 року за 6 млн євро. Після повномасштабного вторгнення Росії бразилець покинув Київ, скористався дозволом ФІФА та підписував контракти з клубами на батьківщині. За РБ Брагантіно виступає з лютого минулого року.
Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що президент Динамо Ігор Суркіс вів перемовини щодо повернення Вітінью. Вочевидь, успіху вони не принесли.
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