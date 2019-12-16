Суркіс не відпустив гравців Динамо на нагородження чемпіонів світу U-20, – Петраков

Екс-наставник збірної України U-20 Олександр Петраков розчарувався, що не побачив своїх колишніх підопічних з табору Динамо на нагородженні гравців у зв'язку з перемогою на чемпіонаті світу-2019.

"Президент Динамо не відпустив гравців київського клубу на цей вечір. Він заборонив їм приходити, тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім'я, а її зруйнували. Хлопці не винні, вони ні до чого, але так сталося, я просто констатую факт.

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Всі хороші спогади давно минули. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: неправильно грали, неправильно все інше робили. Можна подумати, ніби ми якась збірна Іспанії, Франції або Німеччині. Просто кошмар. Скажу вам відверто: хорошого я за цей час мало чув, тільки від простих людей", – сказав Петраков в інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, збірна України U-20 та тренерський штаб, які тріумфували на ЧС-2019, отримали 1 млн доларів преміальних.

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