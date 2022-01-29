"Ми якось говорили з Мілевським про те, що хочемо провести прощальний матч. Подивимося, коли і на який час, але спробуємо його зробити.

"Це не по-чоловічому": Алієв заявив про борг Динамо і Суркіса перед ним

Думаю, це буде на стадіоні Динамо. Поговоримо із Суркісом, він не відмовить. Думаю, що ми зберемо цілий стадіон", – сказав Алієв для програми BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр двічі перебував у структурі Динамо (2002-2010 та 2011-2013 роки). У 2018-му Алієв завершив кар'єру і став блогером.

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