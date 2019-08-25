Суркіс: Не розумію, чому Хацкевич не використовував Кадірі

Президент Динамо Ігор Суркіс не розуміє рішення попереднього наставника.

"Він справив на мене приємне враження. У першому таймі він десь ніяковів, намагався віддавати своєму назад. Після перерви Кадірі грав як опорний півзахисник. Йшов вперед, пробивав. Не розумію, чому його не використовували.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Він був куплений за величезним бажанням Хацкевича. Але тренерам завжди видніше. Видно, не відчув. Потрібно теж мати майстерність вгадувати зі складом. Кадірі – той гравець, який може цементувати середину поля", – сказав Суркіс FootballHub.

Абдул Кадірі дебютував за Динамо у матчі 5 туру УПЛ проти Олімпіка (1:1). У киян наразі 7 очок і матч у запасі.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю