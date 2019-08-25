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Суркіс: Не розумію, чому Хацкевич не використовував Кадірі

15:49 933 Читать на русском
Суркіс: Не розумію, чому Хацкевич не використовував Кадірі
Абдул Кадірі (зліва) / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс не розуміє рішення попереднього наставника.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Він справив на мене приємне враження. У першому таймі він десь ніяковів, намагався віддавати своєму назад. Після перерви Кадірі грав як опорний півзахисник. Йшов вперед, пробивав. Не розумію, чому його не використовували.

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Він був куплений за величезним бажанням Хацкевича. Але тренерам завжди видніше. Видно, не відчув. Потрібно теж мати майстерність вгадувати зі складом. Кадірі – той гравець, який може цементувати середину поля", – сказав Суркіс FootballHub.

Абдул Кадірі дебютував за Динамо у матчі 5 туру УПЛ проти Олімпіка (1:1). У киян наразі 7 очок і матч у запасі.

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Динамо Динамо Динамо - Олімпік Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Ігор Суркіс
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