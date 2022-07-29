Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів, хто з гравців його команди вийде на поле Гудісон Парк у благодійному поєдинку проти "ірисок".

"Сьогодні будуть грати ті хлопці, які не грали в матчі з Фенербахче. Можливо, Містер все-таки дасть якийсь час тим, хто провів 120 хвилин в Стамбулі.

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Можу сказати, як би не закінчився матч з Фенербахче, ми все одно приїхали б зіграти цю благодійну гру, бо вона дуже важлива для країни.

Поки будемо обходитися тими хлопцями, які є в нас. Я навіть можу назвати склад. Нещерет у воротах, Кравченко праворуч, Вівчаренко зліва, в центрі Сирота та... Не пам’ятаю, під час обіду слухав. Не Боль. Караваєв справа в півзахисті, потім Андрієвський та Шепелєв, а зліва... Волошина з нами немає. Ванат та Гармаш ще", – сказав Суркіс у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, поєдинок Динамо з Евертоном стартує о 21:45 за Києвом.

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