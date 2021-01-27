"Найбільш трагічний матч Динамо? Найтрагічніший – це півфінал Ліги чемпіонів 1999 року. Виграючи впродовж зустрічі 2:0, на останніх секундах забили нам м'яч, Саша (Шовковський – прим. "Футбол 24") помилився.

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Потім команда вийшла – 2 виходи один-на-один Косовського, Белькевич. Ми вели 3:1, і 3:3 зіграли і дуже достойно в Мюнхені – мій товариш намагався мене заспокоїти, я був дуже засмучений – не було значення, уболівальник я або президент. Він мене запитав: "На якому ми зараз місці?" – але яку він почув відповідь, ви не можете уявити. Ось це найтрагічніший матч", – поділився Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, у сезоні 1998/99 Динамо зустрічалось із Баварією в рамках півфіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився мегарезультативною нічиєю 3:3 (мюнхенці зрівняли рахунок на останніх хвилинах), а у матчі-відповіді мінімально обіграли киян, та вийшли до фіналу змагань.

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