Суркіс натякнув, що Динамо можуть знадобитися гучні трансфери

Президент Динамо Ігор Суркіс в програмі "Профутбол" запевнив, що кияни будуть працювати над тим, щоб покращити результати команди.

"У нас вектор на українську молодь, але вони повинні прогресувати і давати результат. Довго чекати ми не можемо. Сказав їм, що якщо вони не виконають поставлені завдання, нам потрібно буде виходити на ринок в пошуках більш досвідчених виконавців.

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Наші молоді гравці вже грають тривалий час. Але коли перед Шепєлєвим порожні ворота, він шукає Циганкова. Питаю його, чому, а він каже, що хотів зробити Вітю найкращим бомбардиром. Команда створюється, але мені як президенту хочеться, щоб вона швидше прогресувала. Потрібно потерпіти. Якщо ми вибрали такий шлях, потрібно його дотримуватися.

Той м'яч, який забив Циганков, може забити тільки майстер. Але йому потрібна психологічна впевненість. Дещо він здав і сам розуміє це. Якщо ти виходиш на поле, то хочеш завойовувати кубки, вигравати перше місце і безпосередньо потрапляти у Лігу чемпіонів. Потрібно думати про рейтинги для України.

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Шахтар по праву став чемпіоном, але ми не програли йому в очній зустрічі. Програли там, де не повинні були. Хочу дивитися в майбутнє, де хлопці виростуть в майстрів і будуть пам'ятати про ту футболку, яку носять", – сказав Суркіс.