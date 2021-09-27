"Мене тішить якість, тішить те, як команда виконала установку на гру з Бенфікою. За певних обставин, ми могли і перемогти, могли і програти. Ще присутній страх, але можливо це не страх, а чітке виконання тренерської установки на гру.

"Динамо не має жодних шансів проти Баварії", – Сабо вказав на найслабшу ланку команди Луческу

У чемпіонаті ми граємо гідно, у нас одна нічия в восьми турах. Так, необов'язкова. Але на початку чемпіонату Луческу не міг бути присутнім на матчах, і це сильно позначається на молодих хлопцях. Тільки його розбір і аналіз всіх матчів, підготовка, дає нам можливість досягати позитивних результатів. Без нього я навіть не уявляю, як би розвивалася команда.

Попереду матч з Баварією, важка гра. Може, хлопці побудують гру разом з тренерським штабом таким чином, що ми отримаємо позитивний результат. Я б хотів, щоб повторилися славні традиції Динамо 99-го року, коли ми нарівні грали з тією ж Баварією. Так, ми сьогодні про це мріємо, але може це і здійснитися. Я задоволений сьогодні роботою нашої команди, знімаю капелюха перед Луческу, в його роки так працювати – дай Боже кожному молодому", – сказав Суркіс у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, поєдинок Баварія – Динамо в рамках ЛЧ відбудеться у Мюнхені 29 вересня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу