Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс зізнався, що хотів би в українській Прем'єр-лізі бачити конкуренцію сезону 2013/14. Тоді кияни фінішували аж четвертими.

"Красніков мене підтримує через скасування УАФ чемпіонату U-21. Честь і хвала Ярославському та йому. Нарешті, може, і Дніпро відродився, слава Богу. Пройдуть якісь роки, може, і Карпати повернуться, щоб той чемпіонат повернувся.

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Ми мріємо про чемпіонат, який був колись, коли Динамо четверте місце посідало. Ми мріємо. Потрібна третя сила, четверта сила у першості. Я хочу, щоб кожна гра була напруженою", – резюмував Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

Зауважимо, Шахтар після першого кола УПЛ є лідером із 47 пунктами, Динамо розташовується на другій сходинці, маючи на два очки менше. Початок другої частини сезону запланований на 25-те лютого.

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