Суркіс: Можливо, Динамо вдасться ще когось придбати або орендувати

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи трансфер Франа Соля буде єдиним для Динамо під час зимового трансферного вікна.

"Я думаю, що ми не будемо зупинятися на цьому підписанні, і, цілком можливо, нам вдасться або ще кого-то придбати, або орендувати з правом викупу. Завдання ми ставимо серйозні і повинні бути укомплектовані також серйозно.

Динамо офіційно оголосило про підписання Франа Соля

Що стосується інших позицій, Олександр Хацкевич не заявляв, що нам гостро хтось необхідний, в цілому ми укомплектовані. Але якщо дивитися на вік футболістів, то це викликає побоювання.

Достатня кількість молодих футболістів поїхали на збір із першою командою, що у мене викликає повагу до тренерського штабу. Але питання в тому, коли вони заграють і дадуть те, чого ми від них хочемо. Це і результат, і якісний футбол. Але якщо ми не будемо цього робити, то вони і не заграють ніколи.

Тому футболісти, яких ми запрошуємо, повинні бути і сьогодні сильнішими, і в перспективі приносити значно більше користі, ніж молоді хлопці, які можуть стати сильними завтра", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

"Вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках", – Фран Соль прокоментував перехід в київський клуб