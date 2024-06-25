В'ячеслав Суркіс отримав шанс проявити себе на рівні першої команди Динамо.

"В Динамо імените поповнення. В складі основної команди збори розпочне син Григорія Суркіса – Вʼячеслав. Раніше гравець став чемпіоном України на молодіжному рівні у складі команди U-19.

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У звʼязку з відсутністю основного голкіпера Георгія Бущана одне воротарське місце поки вакантне. Як гадаєте, проявить себе і залишиться в першій команді?" – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Додамо, що в минулому розіграші чемпіонату України U-19 Суркіс-молодший провів 29 матчів, пропустив 23 голи і 13 разів зберігав володіння "сухими". У лютому голкіперу виповнилося 18 років.

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